劉女持續前行，與公車距離越來越近並發生擦撞。（翻攝自判決書）

顧滑手機的劉女被公車撞飛到草叢，畫面驚悚。（翻攝自判決書）

劉女因受撞擊，倒在草叢起不來。（翻攝自判決書）

一名劉姓女子去年違規闖入公車迴轉道，見行駛來的公車閃避不及，便摔入一旁的花圃，致身體多處擦挫傷，檢方依過失傷害罪將公車駕駛起訴，案經台北地院審理，法官判定劉女滑手機未看路才被撞，判司機無罪。

檢方起訴指出，江姓男駕駛於2020年1月5日下午2時45分許，駕駛公車駕沿台北巿中山區玉門街迴轉道行駛時，疏於注意車前狀況，貿然向前行駛，因而撞及劉姓女子，致其受有下背肌腱炎、頭部外傷及左肩、左肘挫傷，並依過失傷害罪嫌提起公訴。

公車司機偵訊時表示，有發生碰撞但否認有過失，並說該處為公車專用的迴轉道，為髮夾彎；公車司機指控，他照速限行駛在公車的專用道上，但行人卻走上專用道又顧滑手機，當時也有做出緊急處置試圖煞車避開該女，為顧及車上乘客也沒辦法直接拉手煞車。

公車司機說，事發當下他立刻下車詢問劉女的傷勢，但劉女回覆沒有、不需要就醫而且堅持要離開，然而劉女4天後才前往急診室就醫，又該如何證明她的傷與其有關，向法院請求無罪。

台北地院審理時，法官檢視監視器畫面後認定，以公車司機的視角，無法看見劉女走進迴轉道，且，劉女逆向走入公車專用迴轉道上，自始至終均低頭使用手機，即便與公車距離甚近也並未停下，頃刻間即與公車發生碰撞。

法官表示，司機已煞車，但依推算公車並無法與2秒內煞停，判斷劉女需負責較大的肇因，因其未注意前方車況致意外發生，且司機確實已減速，也採取防止危險發生的安全措施，已盡其義務，判江姓司機無罪。全案可上訴。