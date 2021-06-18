台中市西屯區台灣大道與安和路口，18日中午近12時，發生一起民間救護車翻車意外。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區台灣大道與安和路口，18日中午近12時，發生一起民間救護車翻車意外。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區台灣大道與安和路口，18日中午近12時，發生一起民間救護車翻車意外。（民眾提供／盧金足台中傳真）

拖吊人員中午拖吊橫躺在台灣大道的民間救護車，恢復車道順暢。(民眾提供/盧金足台中傳真）

台中市西屯區台灣大道與安和路口，18日中午近12時，發生一起救護車疑自撞優化公車候車站旁安全島的車禍，由於衝撞力道大，造成救護車翻車，橫躺在台灣大道上，三個車道的交通一度受阻，幸立即出動拖吊車將救護車拖離現場，車道恢復順暢。這起車禍原因和肇責，警方還要進一步釐清。

這起中午發生在車水馬龍台灣大道的車禍，駕駛救護車的22歲吳姓駕駛，由中山醫院載送高齡女病患轉診前往台中榮總，沿著台灣大道四段往郊區方向行駛，行經安和路口處擦撞公車專用道旁安全島，導致車輛翻覆。

急駛在台灣大道的救護車，車上載著一名因胃出血要送醫急救的女病患，不料救護車發生車禍，胃出血加上衝撞受傷，病情雪上加霜。

警方到場針對駕駛酒測，吳姓駕駛酒測值為 零未飲酒，強大撞擊致使救護車的車頭受損，駕駛、乘客病患85歲張女、家屬56歲張女、護理師50歲吳女等4人受傷，緊急送往醫院救治。

警方調查初步事故原因，疑救護車未注意車前狀況，自撞優化公車候車站前的安全島，幸未波及其他車輛，而當時一輛開在救護車後面的車主，熱心停車協助救護，快速將受傷的病患和司機等人送醫救治。