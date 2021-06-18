？te壞特入圍本屆金曲獎最佳新人。（夢芝林x夏葛耳提供）

神秘歌姬「？te壞特」出道僅一年創下多首單曲破百萬點閱，憑著磁性嗓音擄獲樂迷耳朵的她更獲今年金曲評審肯定入圍最佳新人，明19日是她27歲生日，由於近日疫情令她近期20場活動喊卡、收入瞬間歸零，加上打算辦政府紓困申請未果，壓力過大導致她紅斑性狼瘡復發，心情不美麗的？te壞特因此「放空」廢了一個禮拜無心創作，她苦笑說：「因為是工作狂，沒有工作做加上沒收入，無法賺錢拿回家，回老家跟爸媽宅在家會讓我感覺像『米蟲』。」

？te壞特淪為疫情重災戶，近期都宅在家足不出戶，自嘲在家很閒的她學著「努力過生活」，還特別訂了「在家防疫schedule」照表操課，以閱讀、冥想、運動、練樂器為重點，「每天早上起床吃完早餐先閱讀兩小時、冥想、然後吃完中飯後 接著下午運動兩個小時再冥想、晚餐後練樂器兩小時，最後滑手機找資訊作功課，結束一天行程」。

逢生日之喜重生的？te壞特釋出全新宣傳照，亮眼全新造型首次嘗試沒帶帽子露出額頭，不過為了保持神祕感的她還是帶墨鏡入鏡，問起生日願望，？te壞特表示：「當然是希望疫情趕快度過，大家都平平安安。然後也希望接下來推出的作品能繼續獲得大家喜歡，聽到我的歌有像被抱緊緊的感覺！同時也期許自己不要忘記自己最初喜歡音樂的樣子，能從音樂得到更多能量和心靈的快樂。」

談到本屆金曲獎，te壞特坦言入圍像是提早收到生日禮物般興奮，「能夠入圍就感覺像是得獎了！也是我有生之年最難忘的生日大禮」；問她有無信心得獎？ ？te壞特笑回：「坦白說沒有！我覺得大家都很強，感覺我自己勝算只有30％。」她覺得最強的競爭對手是黃宣，「因為他能唱能跳能製作舞台魅力又很棒」。