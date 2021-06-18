近兩年因新冠肺炎疫情影響，演藝圈不少人都受到波及，曾飾演電影《盛夏光年》女主角的香港女星楊淇消失在演藝圈一年，港媒近日報導她為減輕經濟重擔，轉行當大學警衛，求證她本人，她證實目前在當保全，更樂觀說豐富的人生經驗對演技會更有幫助，沒因為新工作而感到不好意思。

36歲楊淇早年演出廣告出道，2002年因電影《魂魄唔齊》獲提名「香港電影金像獎」最佳新人獎，之後演出《盛夏光年》、《全城熱戀熱辣辣》，並以張艾嘉指導的電影《20 30 40》獲提名金馬獎、香港電影金像獎、香港電影金紫荊獎「最佳女配角」。

楊淇被港媒報導轉行當大學警衛。（圖／翻攝自楊淇Kate Yeung臉書）

據《東方新地》報導，楊淇近日被民眾目擊出現在大學校園，但非以進修學生身分現身，而是身穿了當地保全制服，起初還有人以為她在拍戲，進一步求證後，楊淇坦言近年找演藝圈工作不容易，她曾應徵廚房工作人員、花店店員等，但都因為疫情關店，收入也沒著落。

楊淇後來轉念應徵大學警衛，目前已經工作一年多，但她仍懷抱演員夢，透露9月就會參加演出舞台劇，為配合排練，目前已請辭警衛工作，而她轉行當警衛消息傳出，不少網友都到她的社群網站為她打氣，留言寫下：「欣賞你，因為看到你當保全才進來跟你說，太欣賞你了！」、「做演員的確要有多一些社會歷練」、「期待妳回到舞台上」、「加油！妳很棒」。

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