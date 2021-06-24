「秋野芒劇團」因疫情暫停演出，近期則在臉書開設直播節目，大談排演及演出過程、工作細節與內心感動，並招募新血。（東華大學提供／羅亦晽花蓮傳真）

深耕偏鄉戲劇巡演的國立東華大學「秋野芒劇團」，此時應是展開巡演並招募新血的時候，沒想到碰上疫情，只好忍痛暫停演出，隨著應屆志工一個一個畢業，劇團「窮則變、變則通」，從演員變成直播主，在雲端上大談表演、招募志工，讓巡演籌備不停擺。

團長許子漢表示，5月至7月間，原是劇團最忙碌的時候，一方面要展開各鄉鎮市共約20場的「夏風巡演」，另一方面還要招募下一期的新志工，但5月中旬全台進入三級警戒，巡演全數暫停，招募也因停課無法如往常在校內舉辦講座或展覽。

許子漢說，疫情雖然讓演出取消，但招募不能停，由於劇團以大學生為志工主體，牽涉到學生下學期的修課與生活規劃，因此不能等待復課後再進行，因此劇團決定首度嘗試臉書直播，規畫一系列的談話主題，請新、舊志工每天1小時，在線上和大家「逗陣講」，分享每場戲的排演及演出過程、工作細節與內心感動。

劇團一名新志工庭瑜在接受最近一期的培訓後，還沒出場就遇到停演，儘管錯愕遺憾，但只要回想起總彩排那天，團隊首次整合，近30個人在場地裡各自安靜而專注地工作時，自己的信心也隨之上漲，她相信「秋野芒」是一個準備好的團隊，自己也會是一個盡力的「演員」，疫情一定可以很快過去，期待再次投入演出。

劇團取名秋野芒，在於野芒花無土不生、無土不長、不豔不香的特性，堅持「為最少的孩子，走最遠的路」，走進偏遠地區的小學搬演有趣的故事，藉演出平衡城鄉戲劇教育落差，將藝術種子播撒到偏鄉孩童心中。劇團志工僅管疫情不能演出，卻不願停擺籌備工作，許子漢笑說，當台灣健康起來的時，希望能立刻替偏鄉的孩子整隊出發。