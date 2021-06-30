來台發展逾14年的田中千繪，昔日因演出電影《海角七號》與屏東結下緣份。近期屏東枋山鄉因出現新冠肺炎Delta變種株病例，讓正值盛產期的枋山芒果出現大量退訂潮，她二話不說響應訂購，支持果農。她29日曬出與訂購芒果的合照，表示自己不相信沒有證據的謠言，只相信農民給了芒果滿滿的愛。

田中千繪透露：「今年已經吃了友人送我的1箱芒果，這次是今年的第2箱芒果，除了直接切來吃外，這次還想做芒果牛奶冰棒或冷凍芒果來吃！」她遠在日本的母親更是芒果愛好者，這回也正研究如何購入芒果寄回家鄉，越洋傳遞孝心，她也分享媽媽很羨慕在台灣的自己，能吃到美味又便宜的芒果。

回憶昔日在屏東拍攝《海角七號》時，她則對當地人熱情的一面，十分難忘，「在拍攝現場等待時，恆春的當地居民願意把自己家的客廳，開放給演員們休息，記得還招待我們喝飲料，覺得好親切！」她感慨說道：「雖然現在在屏東的疫情有點緊張，但希望能平安度過，一起加油！」