美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照片）

無黨籍立委林昶佐今（2）日早上在環南市場記者會被支持者亦即市場自治會會長林勝東嗆「騙肖ㄟ」，吳子嘉預測，林昶佐政治生命結束了！

台北市環南市場再爆疫情，最新篩檢結果有41人PCR呈現陽性，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、農委會主委陳吉仲、立委林昶佐等人今（2）日一早巡視環南市場，並於11時40分許在現場召開記者會，在陳時中和柯文哲說明環南市場疫情之後，林昶佐拿起麥克風開始批評柯文哲，沒想到卻被環南市場自治會長林勝東反嗆「騙肖耶！」

林勝東嗆林昶佐，「你從以前到現在，有替中正萬華區百姓發言過嗎？沒有嘛！虧我還挺你，騙肖耶！你有來環南市場關心過嗎？選舉時來幾次，以前有來關心過嗎！」

會長事後也解釋，林昶佐是好朋友，選舉也支持林昶佐，但要看林昶佐對得起對不起朋友，挺林昶佐是看他能不能做事，第一屆有在做事，第二屆有在做事嗎？完全沒看到林昶佐為萬華人爭取甚麼東西，一天到晚捧中央。環南只要生意好就好，老百姓就是顧肚子，政治要怎要百姓管不到啦！

林勝東不滿直言，萬華是一個區，外面不進來的話，萬華怎會有疫情？若沒有機師3+11，萬華會有這件事情？應該去查源頭，怎一直說萬華不好，萬華是疫區？萬華真可憐！

對此，劉寶傑2日在政論節目《關鍵時刻》認為，萬華是民進黨的起家厝，過去康寧祥在萬華演講，是萬人空巷，但這次疫情竟然想甩鍋給萬華？美麗島電子報董事長吳子嘉說，原本環南市場疫情是民進黨甩鍋給柯文哲的大好機會，沒想到半路殺出環南自治會長林勝東，他一天賣5千隻雞，是民進黨支持者，林昶佐這次鬧政壇笑話，當了倒楣鬼，政治生命結束了！