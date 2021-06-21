蘇明淵一個多月來大都待在家中防疫。（翻攝蘇明淵臉書）

「律師歌手」蘇明淵去年以專輯《善良的歹人》拿下金曲獎台語男歌手獎，並將獎座獻給77歲失智父親，近來本土疫情嚴峻，律師工作停擺一個多月的他，與住在高雄的父母以及醫師弟妹商討後，支持兩位老人家排隊注射疫苗，蘇明淵說：「至親的危險一定會擔心，打與不打，兩害相權取其輕，還是要打。」

啟動三級警戒後，全台各級法院都不開庭，蘇明淵的律師工作全部暫緩，「這陣子我們能做的，就是遵守防疫規定、不增添醫護負擔」。除了牙醫妹妹受疫情影響狀況較輕，蘇明淵想起在急診室擔任主任的醫師弟弟，每天都要站在最前線賣命抗疫，感慨表示：「他們每天要為失去健康的人把關生命， 還要擔心自己會被傳染，那種壓力不是我們能想像的，有時候我會覺得很不好意思，律師這份工作在這個時候，根本沒辦法幫社會盡到力。」

比起醫生弟妹的辛勞，蘇明淵直言律師工作停業至今少賺逾30萬根本不算什麼，幽默表示：「目前還可以生活、還不用去打工。」他慶幸這陣子有更多時間和老婆及兩個女兒相處，並且督促自己多運動、抄寫佛經有助靜心，此外，他也全心投入音樂創作，「這幾周文詩全湧、思緒變得更敏銳，我下一張專輯的歌全都寫好了」，期待疫情過去，年底或明年初順利推出新專輯。