全台進入3級警戒逾1個月，果然已經有悶不住的民眾，寧可冒著染疫風險，也要跑到風景區透氣，花蓮警方目前已函送裁處30件違規進入管制風景區，其中以七星潭風景區最多，佔8成，其次為翡翠谷、三棧溪及太魯閣匯德步道等。

花蓮縣警察局自3級警戒以來，每天都有轄區員警巡邏各風景管制區，累計查獲30件違規進入管制風景區，已函送花蓮縣衛生局裁處，其中違規前往七星潭風景區的案件達24件最多，其次是翡翠谷、三棧溪及太魯閣匯德步道等處，依照傳染病防治法規定，將處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

除在管制風景區加強查處外，縣警局指出，迄今已動員警力逾8300人次，宣導防疫觀念逾2千人次、加強查處違反規定者逾693人次、頻繁稽查營業場所逾1萬場次，查處未戴口罩者已逾614人次，同時也函送查處違反室內、外群聚3件22人，含室內群聚打麻將及室外群聚烤肉等案件，依傳染病防治法規定每人可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

另外，由於縣內目前確診案例多因家族群聚染疫，縣警局近期也結合村（里）長及部落主席，透過村里辦公室廣播器、防疫宣導車及攜帶宣導單，前往177個社區及207個部落逐戶宣導，共動員所屬警力720人次、村（里）長113名、部落主席（頭目）110名，合力加強防疫宣導達5579戶1萬3834人次。

局長蔡丁賢表示，防疫不鬆懈，強力查處只是手段，最終目的還是守護民眾健康，呼籲鄉親防疫期間少移動、不群聚，切勿進入公告管制景點，希望大家發揮守法精神，遵守防疫規定。