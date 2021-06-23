台南市長黃偉哲與日本平戶市長黑田成彥跨海視訊時，展示黑田寄來的多款芒果蛋糕、可麗露等甜點。（市府提供／洪榮志台南傳真）

繼台南鳳梨風靡日本多個城市後，緊接著台南芒果也強勢登場。為讓日本朋友更認識台南芒果的甜蜜滋味，台南市長黃偉哲特別與因鄭成功結緣的日本平戶市長黑田成彥跨海視訊，並品嘗由平戶市以台南愛文芒果精心研發的日式點心；黑田也大啖台南的芒果農特產，雙方都大讚台南芒果魅力無法擋。

黃偉哲表示，感謝平戶市用心研發台南愛文芒果的點心，還飄洋過海寄過來分享，讓人充分感受到平戶市想幫忙台南行銷的心意。此外，也要感謝日本福岡辦事處長陳忠正促成這場別出心裁的視訊，讓台南與平戶能以線上方式行銷彼此的特產及美食，城市交流也能不畏疫情持續深化。

黃偉哲還進一步提到，台南的愛文芒果正值產季，雖然疫情讓日本朋友無法前來台南品嘗，但仍可透過網路預購或在當地超市購買等方式享用香甜的芒果，也希望在黑田市長等日本友人的支持下，能讓更多人品嘗優質的台南芒果。

黑田則指出，鄭成功的出生地就在平戶市，也因此與台南一直保持交流的緣分。今天很高興透過視訊與黃市長交流，現今因疫情關係導致人員無法相互往來，藉由此次台南愛文芒果線上試吃，增進農產交流，也能對兩市的繁榮發展有所助益。

黃偉哲還現場試吃黑田寄來的多款芒果蛋糕、可麗露等甜點，大讚美味無窮；並進一步說，台南市又叫「全糖市」，身為全糖市的市長非常喜歡甜食，吃了平戶市的愛文芒果糕點，感覺像回到故鄉一樣親切，見證台南與平戶彼此相融，友誼就像糖一樣甜。

黑田也品嘗黃偉哲準備的芒果果乾、酥餅、洋芋片及果汁等農特產品，對台南愛文芒果多元的加工品留下深刻印象，更提到下個月將贈送中小學台南的愛文芒果，並藉此機會介紹台南與鄭成功之間的關係。