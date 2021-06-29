黃偉晉和鬼鬼在〈我還是一個人〉MV中有感情戲。（愛貝克思提供）。

黃偉晉和鬼鬼拍攝〈我還是一個人〉MV。（愛貝克思提供）。

黃偉晉和鬼鬼拍攝〈我還是一個人〉MV。（愛貝克思提供）。

黃偉晉解除自我健康管理後，推出全新單曲〈我還是一個人〉，鬼鬼吳映潔擔任女主角，她自爆主動跟導演提議要加演吻戲，不過最後改以「指吻」呈現，她用手指在黃偉晉臉上「手路」，讓他忍不住失守大笑。

黃偉晉和吳映潔都是「人來瘋」性格，拍攝前導演安排兩人試戲，黃偉晉說，「我們可以正經一次，好好的演感情戲，說不一定會擦出不一樣的火花。」有一幕吳映潔深情地望著在沙發上熟睡的黃偉晉，她原想自己加戲親他，沒想到大家覺得太多了，最後她靈機一動改用手指輕碰他的嘴唇、眉毛，沒想到這一碰，讓兩人瞬間笑場，黃偉晉笑說：「因為我閉眼睛，不曉得她要摸哪裡，想說前面摸眉毛、鼻子都很正常，當她摸到嘴巴的時候，我想說什麼意思。」

兩人在MV中飾演多年好友，男方暗戀女方，但女方卻心有所屬，而選擇消失。被問到真實生活中，是否會有可能戀上好朋友？兩人異口同聲說：「不會」。

黃偉晉表示：「我不會耶，我是那種分很開的那種，例如我今天跟你是朋友，我就不會愛上你。」吳映潔也附和：「通常喜歡一個人，我不會從朋友開始，我會直接切入要跟你交往，我覺得當朋友跟當情人是二回事，一定會有人也會發生這樣的事情，但我們比較屬於喜歡會變追求、進而變成男女朋友，好朋友就會當好朋友。」〈我還是一個人〉MV， 6／29晚上10點於愛貝克思官方YouTube首播。