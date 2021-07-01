台南市長黃偉哲今日再度化身電視購物達人30分鐘內賣出2.2公噸。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南芒果即將進入盛產期，台南市長黃偉哲今日再度化身電視購物達人，繼先前行銷鳳梨有成，今天於電視購物台行銷台南芒果，品種選用外銷日、韓等級的愛文芒果，一推出立即引起觀眾搶購，30分鐘內賣出2.2公噸。

黃偉哲表示，這次電視購物專案選用南化區專門外銷日本、韓國果品，品種為愛文，果實平均手掌大，表皮薄，糖分測試至少12度以上，一個人一次吃一顆剛剛好。由於台南日照充足，加上南化地區氣候較平地低2度，且種植於排水性極佳的山坡沙質地形，造就南化愛文芒果濃郁香氣、甜而不膩、果肉結實有Q度等特色，特別受到日、韓民眾喜愛。

台南市政府指出，台南市芒果種植面積6944公頃、約占全台50％，為全國第一，產量7萬1357公噸、年產值28.8億元。今年台南芒果產量預估9萬1600公噸，因配合防疫，取消台南國際芒果節及現場展售，國內行銷改採線上直播或拍賣、媒合企業機關單位採購、網路訂購宅配服務等方式，預估內銷量為67784公噸。

至於外銷方面，台南芒果表現優秀，預估今年外銷量5496公噸，包括銷往日本及韓國的數量今年都有顯著成長，尤其是日本地區，截至目前已銷出561公噸，較去年同期增加194公噸；韓國地區已銷出約686公噸，較去年同期增加90公噸。

此外，台南市也積極辦理國外業者視訊媒合採洽會，並邀請外國代表人物或明星藉由社群平台協助曝光芒果，同時加強推廣「台灣下單、日本取貨芒果訂購服務。