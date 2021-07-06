台東縣鹿野鳳梨滯銷，價格低迷，農民欲哭無淚，當地五星級鹿鳴溫泉酒店，開直播幫農民賣鳳梨，每天到集貨場挑選A級果裝箱，宅配免運費，1個月熱銷近1000箱，對農民不無小補。

位於鹿野鄉鹿鳴溫泉酒店自6月8日起，每天晚間8點在臉書開直播賣台東農漁產品，1箱10顆共18台斤的特級鳳梨，宅配含運費499元，近1個月來已賣出近千箱。

「疫情期間，大家賣便當，我們賣鳳梨及鮮魚」，鹿鳴董事長潘貴蘭說，2018年鹿野鳳梨大豐收，因產量過剩而滯銷，該酒店首度嘗試透過直播，由產地直送賣鳳梨，沒想到一夕爆紅，今年防疫期間，大家宅在家裡，無法出門採買，5月就有客人詢問今年有沒有賣鳳梨 。

她說，受疫情等因素影響， 盤商收購意願低，堆積如山的鳳梨賣不出去，農民血本無歸，欲哭無淚，直播賣鳳梨雖然利潤微薄，希望能實際幫助到可憐的農民。

此外，由於盤商對鳳梨品質要求提高，一車的鳳梨幾乎一半被淘汰，鹿野鄉永安村仙人掌鄉土工作室負責人廖中勳，在社區活動中心設置共享鳳梨專區，放置農民賣不出去的鳳梨，讓大家自由拿取；並與地方人士發起「惜食鳳梨的分贈運動」，在2天內分享了200多箱鳳梨給台東許多單位。

而民進黨台東縣黨部主委劉櫂豪和延平鄉總召伊藍．明基努安、池上鄉總召潘旭瑞也用行 動力挺台東果農，購買30箱鳳梨，和20箱芒果，期待各界透過網購或電購來共襄盛舉。