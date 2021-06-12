南部某間國中的體育老師與女學生發展不倫戀，竟在去年間於學校的音控室發生性行為3次，經女學生的父母察覺女兒使用沒見過的手機，查閱手機的訊息紀錄才驚知女兒偷嘗禁果。法院審後依妨害性自主等3罪，應執行3年6月。可上訴。

判決書指出，該名男老師於南部某間國中擔任體育老師一職，與該位女學生為男女朋友關係，但卻在明知其未滿14歲的前提下，於2020年10月、11月間，三度與女學生在學校的音控室中發生性行為，案經女方父母發現其使用非父母提供的行動電話，查閱手機的訊息，全案才曝光。

男老師於警詢、偵訊以及審理期間均坦承犯行，與女學生在警詢與偵查中的指述情節也相符，再加上醫院驗傷診斷書、案發地點現場照片、兩方的通訊軟體對話紀錄以及犯罪事件通報等，足認定罪刑。

法官認為，案發當時男老師已30餘歲，自身也有配偶的情況下，理應遵守師生分際，但卻在明知女方對於性觀念未成熟時，為滿足自己的慾望，大膽在平日上課前、中午午休時間在校園內與女方發生性行為。

法院判定，考量男老師並無前科，犯後態度良好，參酌其已婚，育有1名未成年子女，另有第2名小孩將出生等，依未滿14歲女子性交罪等3罪，各處有期徒刑3年1月，應執行有期徒刑3年6月。可上訴。