這房東太佛！一名女子在臉書分享遇上超佛心的房東，不僅處理房內設備問題又快又好，也二話不說換成省電又靜音的變頻冷氣，這次新冠疫情爆發影響許多，房東還主動降租2個月，讓她忍不住說，「真的想衝上去把房東阿姨抱起來轉一圈。」

這名女子9日在臉書社團《爆怨2公社》發文，內文指出，他知道房東美談網友都看膩了，但她遇上的房東真的太好，好到她忍不住「抱怨」一番；原PO說，房東阿姨租給她超好的房子，又貼心提供一個月1500元的車位。

原PO分享，在剛搬進來時，曾隨口問房東「冷氣是窗型的嗎？」房東憂心是不是怕吵，原PO僅回應沒關係，沒想到入住後卻發現房東改換成變頻冷氣；原PO說，有一次發現洗手槽的螺絲生鏽，結果房東直接請人換過整座洗水槽。

雖然疫情嚴重，不少人收入銳減，但原PO從未想過要去詢問房東有關減租一事，但8日卻收到房東傳訊說「減租2個月」，還叮囑要記得補充能增加免疫力的食物，也分享其女兒施打AZ疫苗有產生副作用，提醒原PO倘若有機會施打，建議休假前再去，才可以充分休息。

原PO收到簡訊後相當感動，直呼「想衝上樓把房東阿姨抱起來轉一圈 」。文章曝光後，截至發稿前已累計2.2萬位網友留下表情貼，不少網友回覆，「阿姨 我不行努力了…努力好累」、「別人的房東永遠不會讓人失望」、「好感人喔，天啊，她們一家都會有福報的」。

(中時新聞網)