【愛傳媒特約記者吳思賢報導】空前的疫情三級警戒，雖然無奈，還是造成不少民怨。《KEYPO大數據關鍵引擎》分析指出，近期網友討論度最高的前十大年輕上班族遭遇的「疫情爛事」，其中的第一名超心酸：

No.10 居家工作訊息要秒回壓力太大

因為居家辦公的關係，許多公事聯絡往來不再是面對面，電子郵件及通訊軟體的使用更加的頻繁。

因為過度依賴通訊軟體，變成看到訊息就是要秒回、必須隨傳隨到，就有網友分享，有次只是因為正在忙碌沒有立即看到主管的私訊，主管就認為他人消失了，急著要其他同事跟他連絡，甚至罵他偷懶，讓網友直呼壓力超大。

No.9 居家工作變相加班惡性循環

平時在辦公室上班，因為多數的上班族都通勤上班，老闆、主管可能會為了讓員工們早點下班，會說今天就先到這或是明天再繼續，可以先回家休息。

居家上班就不同了，老闆會認為反正你都在家、也哪裡都不能去，就會一直一直一直討論起公事，讓人無法離開電腦、也沒有真正的下班時間，很容易變成工作與私生活分不開，變相的加班。

No.8 快窮死還領不到紓困補助

不論是居家上班還是停班在家防疫，大家每天都等著政府發公告，看看這次會推動什麼紓困措施來救救我們這些快被窮鬼拖走的年輕人們，結果紓困辦法一下來，哇～沒有一項資格符合，所有的錢錢都是「雨我無瓜」！

不但補助領不到、貸款也申請不了，真的是不知道該怎麼辦，每天只能混吃等死了。

No.7 被迫放無薪假只能狂吃老本

隨著三級警戒的發布，為了避免不必要群聚、暫時關閉各項營業場所等相關措施，許多人直接開始放無薪假，但這消息來的又急又快，許多民眾根本來不及做準備就被迫放假，開始了沒有薪水領的日子！

面臨疫情警戒不斷延長，雖然沒失業，但也一直沒有收入進帳，只能不斷的吃老本，看著銀行內的存款一點一點消失，真的是欲哭無淚，真不知道這樣的日子還要過到什麼時候。

No.6 居家工作被當薪水小偷

居家上班對於上班族而言，只是減少了通勤的時間，許多人還是需要線上打卡，努力開始一整天的工作。

明明很認真上班，卻時常因為沒見到人，老闆、主管們就是不安心，總會猜想員工究竟有沒有認真工作，除了時不時訊息問候、線上會議之外，還擔心員工工作量太少，多增加工作量，讓許多在家上班的上班族覺得委屈，為何居家上班比平時還要忙碌呢？

No.5 打疫苗的好康「雨我無瓜」

目前新冠肺炎公費疫苗的接種對象，為了要維持醫療及防疫功能，主要是醫護人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險工作者，還有因公國外出差、社福機構及75歲以上的老人。

雖然年輕人總被認為年輕力壯、身體健康，這樣的分配也很合理，但網友也提到，身為「鬆懈又體壯」的年輕人，每天活得提心吊膽，深怕旁邊就是確診者，打疫苗這種好康，也不會輪到我們啦！

No.4 充滿人生沒希望的憂鬱焦慮感

每天過著關在家裡不能出門，只能看著窗外懷念自由的日子，記者會每天上百例確診，似乎沒有趨緩的跡象，能降低染疫風險的疫苗，現在也遠遠不夠國人們施打，看起來沒有一件事情順利，也沒有一件事能被掌握。

疫情什麼時候才能結束，沒有人知道答案，只能過一天算一天，對未來的充滿絕望及焦慮，總讓人覺得為什麼人要活著，開始充滿負面思考。

No.3 被砍班、減薪還要共體時艱

因應防疫政策，所有餐廳禁止內用，民眾也持續在家不出門，這讓許多服務業、餐飲業等門市業績大幅下滑，也因為少了需要服務的民眾，許多店家雖然不裁員，但也開始減少員工上班天數以節省成本。

這讓許多人苦不堪言，薪水已經少的可憐還要被砍，說是共體時艱，但這樣要怎麼維持生活？有網友苦笑看來染疫前會先被餓死。

No.2 面臨公司倒閉的失業危機

自疫情以來，許多企業受疫情重創，不敵虧損、紛紛倒閉，許多民眾紛紛面臨失業的險境，讓很多人擔驚受怕，畢竟居家上班不用去公司是一回事，真的丟了工作又是另一回事。

如今疫情持續延燒，許多店面、商家呈現停業的狀態，未來恐怕會再有一波倒閉潮，許多年輕人現在只求還能繼續上班，卻又很焦慮，不知道會不會哪一天就沒有班可以上了，每天活在「公司會不會倒閉」的恐懼中。

No.1 出門工作被冠上鬆懈的罪名

疫情期間，有許多公司下令讓員工居家上班，但還是有些上班族必須外出工作，日前中央疫情中心指揮官陳時中曾在記者會上表示年輕人染疫比例微幅提升，認為有鬆懈的狀況，引發網路熱議。

許多網友認為大部分年輕人只能通勤上班，如果可以，其實也不想一直外出，增加染疫風險，更有網友在臉書發起第一屆年輕人向陳時中道歉大賽「對不起！部長，疫情這麼嚴重，我還外出工作」來反諷。