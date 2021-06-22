畢業季加上轉職潮湧現，疫情下逆勢成長的電商成為求職大熱門。486團購今年首次徵求「職缺開發師」，由求職者依照自己的專長提出合適的職稱，甚至薪資待遇也自己喊！團購企業家486先生指出，每日收到近百封影音履歷，但有很多踩到NG地雷，提醒求職者投遞影音履歷的注意事項以便順利獲得面試機會。疫情影響下，許多企業也改採線上面試，求職者的「視訊面試力」成為脫穎而出的關鍵。

486團購觀察指出，由於對工作經驗及年齡皆無設限，每日收到近百封影音履歷，發現疫情之下應屆畢業生對於求職表現十分積極，欲求轉換跑道的求職者及二度就業的女性也不在少數。486先生表示，近年許多公司對影音履歷越趨重視，求職者應在影片中表現出對公司的認識及了解、突顯自我專長、服裝儀容也須表現得宜。幾項求職者常犯的問題，首先就是在影片中穿著過於居家隨便。影音履歷是面試官對求職者的第一印象，過於輕便的穿著顯示對公司以及這次機會不夠重視，面試官通常也不會在這支影片上浪費太多時間。

其次是在影片中明顯看出求職者偷瞄小抄或大字報。486先生指出，影音履歷的優勢就是觀察求職者的口語表達、態度及儀態眼神，若連短短兩分鐘的自我介紹影片都要看小抄，表示準備不夠充分或對自己陳述的內容沒有自信，也不會是公司的最佳人選。

最後，影音履歷務必簡潔有力，掌握影片最前面黃金30秒，破題說出自己的強項是最吸引面試官的作法。清楚表達出對公司的想法和自己的專長領域，避免長篇大論卻沒有重點。另外，若公司對影音履歷有特別註明要求，例如不要超過2分鐘，就千萬不要提供超時的影片。486先生表示，這說明求職者對公司要求的細心度、理解力以及執行力，若連基本的要求都無法達標，當然也不可能是公司需要的人才。