全國三級警戒實施停課不停學，孩子們宅在家防疫學習，新北市各級學校和幼兒園老師們設計多元線上課程與學生互動。新北市長侯友宜今（28）日到中港國小附設幼兒園為教師加油打氣，並化身神秘嘉賓，成為線上課程直播主，與孩子一同線上遊戲。

侯友宜今日擔任神秘嘉賓，參加中港國小附幼老師設計的線上體能活動，並透過視訊帶著100位幼兒一起跳起「小魔鏡」活動模仿不同的動物，並透過大肌肉課程鍛鍊身體，提醒幼兒居家防疫也要維持體能活動。

侯友宜表示，感謝學校及幼兒園成為家長最安心的後盾，運用多元線上學習資源讓孩子安心在家、學習不停歇。教師線上教學很辛苦，要事先準備教材外，而僅能透過線上與學生互動，這中間的心力要準備的非常充分。

侯友宜提及，在疫情停課不停學中，有很多的弱勢家庭碰到困難，新北市政府持續提供弱勢者的基本照顧，另外，暑假期間從7月3日開始，那7月5號新北推動「夏日e起來新北宅學習」，安排很多的課程像是運動、藝文、職探，以及各方面的學習領域，學習到他應該有的知識以及運動，還有職業的方向。

中港國小李後榮校長說，幼兒園教師第一次擔任直播教師，在幕後花了很多時間不停討論及嘗試，然而以孩子為主體的心，不會因孩子沒辦法到校而改變，反而教師們更注重孩子在家學習的基本的體能、生活自理、閱讀等能力。

教育局長張明文表示，新北推出「幼兒防疫學習包」提供豐富線上資源，老師們發揮共學與創意精神落實科技防疫，課程也結合一日作息表，讓親子防疫在家也跟學校生活結合，進行閱讀、大肌肉活動、勞作等活動。

此外，「新北運動聚點」FB粉絲專頁也陸續有國民運動中心專業教練線上示範，在家也能好好健身、不出門也能運動樂活。「新北YOU ME GO幼教影音資源網」也有各類型影片讓幼兒快樂學習。