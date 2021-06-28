LINE官方帳號除了讓你訂閱來自品牌、公家機關等單位的最新資訊外，在家中孩子自學的需求上，也是不錯的工具唷！指揮中心宣佈，三級警戒持續到7月12日，面對超長暑假，身為家長的你應該從哪裡找尋可信賴的線上學習資源呢？如果這就是你的需求，快來看看LINE整理的資訊！

LINE推薦用戶如果家中孩子有線上學習的需求，可以參考加入均一 LINE公益官方帳號（@junyiacademy)為好友，來掌握數位學習資訊。當中包含：一站式學習專區（均一聯合教育生態系力量，從教學到測驗，可謂是可靠的智慧助教）、冠緯學長陪你學（國中小）引導式線上學習影片、北一酷課師（高中）、還有直播研習裝備，讓你輕鬆提升數位教學力（線上 Q&A 時間，直播教學、現場老師經驗分享），無論是學生或是老師，皆有機會在此尋找到所需的協助。

在疫情下，許多假訊息、假新聞、不實資訊在社群上流竄，造成人心惶惶。這時候培養孩子能夠有獨立思考的數位識讀能力，至關重要。LINE為善盡社會責任，先前也與均一共同開發了「科學媒體素養教學包」，將時下熱議的「為什麼疫苗可以抵抗病毒」、「非洲豬瘟」議題，以動畫方式呈現，並且透過整合學習單的問題，一起動動腦，期盼有效鍛鍊孩子獨立思考的能力，也是家長、老師可以善用的資源之一。