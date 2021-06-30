羅東鎮長吳秋齡重拾教鞭，臨時充當幼兒園老師，幫孩子們線上教學。 （胡健森攝）

自從本土疫情爆發之後，校園隨即進入「停課不停學」的防疫階段，各校或地方政府也紛紛推出線上學習課程，協助老師及家長幫助孩子們在家線上學習，羅東鎮長吳秋齡更因此重拾教鞭，當起幼兒園的老師為鎮立幼兒園的孩子們上課，即使已經多年未從事教學工作，但吳秋齡上起課來依舊是生動活潑，相當受到歡迎。

「來，看到沒有？剛才畫在手上的細菌進入水中馬上就不見了，所以記得一定要經常洗手，把細菌洗掉！」利用光線折射原理，羅東鎮公所幼兒園的老師正在幫孩子們上一堂有趣的防疫課程，但再仔細一看，上課的老師好眼熟，原來她正是羅東鎮長吳秋齡。

吳秋齡在踏入政壇之前，曾在國中、高中執教鞭，教的是理化，沒想到相隔20多年之後，竟然又當起了老師，不過教的學生卻變成了安親班的小朋友。

吳秋齡笑說，已經有20多年沒教書了，利用這次的防疫機會，透過線上教學課程重新當老師其實還蠻快樂的，特別是教學的內容也是自己拿手的物理項目，因此並不會有不適應的問題，倒是過去上課是在教室裡面，與學生有直接的互動，如今卻是對著鏡頭上課，感覺氣氛有點冷清。

除了上「物理防疫課」，吳秋齡另外還有說故事、變魔術、甚至還有煎蔥油餅教學等課程，但避免孩子長時間盯著螢幕傷害眼睛，因此每一堂課的時間並不長，大約都維持在5分鐘左右，希望能讓孩子們有一些不一樣的學習課程，一同度過疫情，平安健康地回到校園上課。