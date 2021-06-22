台北農產運銷公司爆發群聚感染，台北市長柯文哲22日宣布推出「台北市批發市場專案」，決定比照北農方式，讓其他批發市場人員在最短時間內用「暴力性處理法」施打疫苗，既可省去做疫調的力氣，也避免感染散到全台灣，預計總共有1萬540人納入，看看用疫苗圍堵疫情的效果。

柯文哲今午主持防疫記者會，他表示，北農的確是一個比較複雜的案例，過去疫調是以戶籍為本位，住在哪就做哪的疫調，但北農是全台各地的人來做生意，交易完就回去，聚集型的批發市場邏輯和一般疫調不一樣，以北農為例，戶籍在台北市的人不到一半，也不一定是在北農被感染，很多人是來自北北基桃，甚至還有更遠的，疫調要去其他縣市找資料比對。

他指出，北農陸續出現感染，看實際數字也不用那麼驚慌，台北市確診數目一直在下降，萬大第一市場昨快篩284人，沒有人陽性，濱江市場快篩83人，也全都是陰性，全部約4000名工作人員，分3處快篩加起來每天可做到1000人，1天內再把PCR做完，結果是陰性就打疫苗，用暴力性處理法，讓北農職員、委外工作人員、承銷商等4000人都打疫苗，看看用疫苗圍堵疫情的效果怎麼樣。

柯文哲分析，萬大第一果菜市場在5月12日到6月20日發生感染情況，平均偶爾1天1、2個確診，表示好的衛生習慣還是很重要，雖有感染但不會爆發，因為大家會戴口罩、勤洗手，國民素質提高到一個程度，就算有很容易感染的病毒，但不會一下子全部爆發出來，一個個表示有潛藏感染鏈，疫情到現階段遇到困難，因為市民的素質已不太會發生大規模感染，但社區有很多隱藏感染源，管制好就一個一個出來，管制措施一放開，可能就有爆發性成長。

他強調，先前北農就陸續有590人前往剝皮寮快篩，全部都是陰性，昨天和今天已先施打疫苗，今天起每天篩檢1000人，若是陰性就接著打疫苗，一天1000人的速度，大概這周有機會全部把北農處理完畢，也因為北農的關係，我們可以犯錯但不能犯第2、3次，AZ疫苗還有剩一些，北市推出「台北市批發市場專案」，發生在北農的事情，不小心也會發生在其他批發市場，比如畜產公司、花卉公司、漁產公司、環南批發市場，因為市場裡每天來的人數不一樣，要追蹤也很困難，以北農的例子，市府決定大批發市場比照北農方式，在最短時間內打疫苗。

柯文哲說，批發市場人員若感染，要花很大力氣做疫調，且一旦有感染會散到全台灣，不如先將批發市場列入優先施打順序，經統計，北市花卉市場1000人、漁產1200人、農產4790人、畜產750人、環南市場2800人，共約1萬540人納入施打。