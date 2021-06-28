台北市長柯文哲昨在臉書上公佈2位台北市民曾跟屏東枋寮鄉的市民有過接觸史，結果遭屏東縣政府嗆聲，誰傳誰還不知道，對此，柯文哲今在防疫記者會上表示，從高雄跟新北的爭議、屏東跟台中爭議，還有第一果菜市場，至少我們跟新北市沒有爭議。

柯文哲說，跟新北市是發現問題，共同把它解決，全國疫調系統有缺陷還是要去修補，不管如何都是國民，遇到問題就要解決，不要怪來怪去。

另外，被問到跨縣市疫調平台是否已建立？會不會覺得中央通報印度變種病毒流程太慢？柯文哲說，台灣社會沒有養成舉手的習慣，每次有人舉手說怪怪的，我們的官場習慣不是解決問題，是解決提出問題的人。

柯文哲表示，除非像我這樣大咖的提出問題還會看一看，常提出問題就被解決掉，北農之前過去一年半，難道以前人沒有發現這個缺陷嗎？我陸陸續續都有在講，但是沒有很用力去講，這次發現是大問題才跑到疾管署去講，面對問題是解決問題的第一步，既然知道把缺點補起來就好了。