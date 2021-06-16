「玉兔」鄭如吟從《我愛黑澀會》岀道，擁有亮麗外型和精湛舞藝，累積不少粉絲，最近受到疫情影響，過去曾擔任護理師的她立刻報名「醫護召集令」，獲得外界狂讚，而熱愛分享生活的她最近也曬出比基尼舊照，讓粉絲大飽眼福，直呼「玉兔女神太辣了」。

玉兔日前在IG曬出比基尼辣照，祝大家端午節快樂，「泳裝的顏色很應景，今天的你吃了幾顆肉粽呢？」只見照片中，玉兔綁著雙馬尾，身穿鵝黃色泳衣，上面還有綠葉圖案，儘管套著白色罩衫仍擋不住他的好身材，露出一雙白嫩的大長腿，飽滿美胸也呼之欲出。

照片曝光後，不少網友都激動直呼，「有夠美的」、「好辣啊」、「性感玉兔」、「性感又吸睛」、「身材好是實話，玉兔女神」，連火辣DJ藍星蕾都忍不住大讚「好看」，也有不少網友想到她前陣子自願參與「醫護召集令」，誇她「人美心也美！疫情關係待在家保平安」。

事實上，玉兔因有護理師背景報名「醫護召集令」，但在接種AZ疫苗後，過了5天副作用仍不斷，還曾難受地發文透露，「燒了12小時退燒後，就是偏頭痛睡睡醒醒，體力在慢慢恢復，但還是有時忽然之間身體強烈疲倦感無法招架…」，讓粉絲十分擔心，所幸經過休息後情況已經好轉。

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