台灣目前爆發社區群聚感染，台北市市長柯文哲日前發出退休醫護徵召令，希望可以補足台灣醫療量能。藝人玉兔（鄭如吟）出道曾在醫院工作過，擁有護理執照，立刻報名這次退休醫護徵召，並順利完成報名，卻在接種疫苗過後，身體出現不適、高燒不退。昨（17日）玉兔在IG發限時動態分享圖片，她表示：「看到前同事在群組PO的照片，真得好辛苦！謝謝你們的付出。」

玉兔昨（17日）在個人社群分享，前同事工作中的照片，她表示：「我的前同事，在炎熱的夏日包成這樣，在快篩時幫忙篩檢，穿著防水實驗衣，都濕答答的黏在身上，護理師除了要引導篩檢，還要協助中暑的人，真得很辛苦！」有部份中暑的人，也意外成為額外工作，而前同事在醫院上班，收到藝人丫頭送的飲料，並直呼：「謝謝人美心也美的丫頭。」

玉兔前同事，收到藝人丫頭，送的飲料。（圖/玉兔IG)

接種完疫苗的玉兔表示：「燒了12小時退燒後，就是偏頭痛，現在體力在慢慢恢復中，但還是有時忽然之間，身體強烈疲倦感，無法招架。」想到打完疫苗後，仍然要繼續上班的醫護人員，是有多麽得辛苦！需要在水深火熱的密閉空間中，對抗著這波嚴峻的疫情，這段期間，請大家一定要乖乖待在家，盡量不要外出。

許多網友在底下留言表示：、「你超勇敢的！」、「妳好棒哦！」、「妳是勇敢的戰士！」、「玉兔！妳好勇敢！要注意安全，台灣謝謝妳的幫助」、「我哭了！國難當前，謝謝妳們無私的精神，願意挺身而出，要保護好自己」、「看到不一樣的玉兔」、「能追蹤妳的IG，我感到很榮幸，加油！」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922