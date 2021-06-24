為防堵北農群聚傳染，日前桃園針對5大果菜市場進行快篩，桃園市長鄭文燦指出，目前採檢1139人次中，全部呈陰性，並表示24日下午還有800人次要進行快篩，桃園新聞處表示預計24日可完成市場人員全部的篩檢。

日前北農爆發群聚感染，桃園更針對市內5大果菜市場進行快篩，鄭文燦指出，目前採檢的1139人中全程陰性，並表示24日下午還有800人次，新聞處補充預計24日應可完成市場人員全部的篩檢，鄭進一步說明，北農群聚感染會影響到附近縣市的果菜市場，所以桃園五大果菜需進行全面篩檢。

鄭指出，這次市場篩檢的範圍包括承銷商、從業人員等全部進行篩檢，並且造冊紀錄，待農委會提出批發市場疫苗施打專案後，便依照專案進行施打，並強調，這是民生物資的重要環節，因此應該納為優先的施打範圍。

鄭表示，未來批發市場的施打疫苗專案，必須要採檢陰性才能施打疫苗，並鼓勵北農專案，能把桃園果菜批發市場全面完成篩檢，鄭補充，其他產銷班包括水果供應商以及貨運司機都希望能夠完成篩檢，持有陰性報告才能進入包括北農在內的批發市場。

關於群聚感染，鄭文燦強調，現在疫情已進入到100個上下，應該要把精準疫調落實，且需要跨縣市來合作，並進一步解釋，過去雙北確診人數非常多如要做精準疫調的匡列確實有難度，但現在疫情趨緩，破口需要中央來協調，跨縣市來合作，更呼籲中央以及地方「防疫要同心、防疫要一致」