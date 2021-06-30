觀音工業區快篩站共負責380家企業，約3636名移工。（翻攝照片／姜霏桃園傳真）

桃園市政府為防堵疫情擴散推動固安計畫，除了在11處工業區設置聯合快篩站外，也有企業配合在廠區設置篩檢站，經濟部長王美花偕同桃園市長鄭文燦於今日至桃園市觀音工業區視察，會中王美花提到，因桃園為工業區重鎮，須全面防堵、確實防疫，而快篩的目的也是減少民眾的恐慌擔憂。

王美花於今日上午11時許抵達觀音工業區，目前觀音工業區快篩站共負責380家企業，約3636名移工，王美花於會中提到，防疫不僅是中央流行疫情指揮中心的責任，而是各部會的事情，經濟部第一個被分配到的劑受工業區，由於桃園市工業區重鎮，又考量桃園距離雙北相當近、人口眾多且空間少，因此桃園確實需要全面把關，而快篩的目的就是減少民眾彼此間的猜測，降低民眾恐慌及擔憂。

鄭文燦也在會中表示，觀音工業區快篩站不僅替觀音工業區的移工快篩，同時也負責周邊的桃科園區，甚至擴及到新屋永安工業區，經由視察後發現觀音快篩站的進度相當順暢，固安專案啟動至今剛好3周的時間，進度也完成超過一半，專案整體快篩進度已經超過4萬6000人。