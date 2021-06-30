成大醫療團隊進駐安南果菜市場進行大規模篩檢。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市安南區家庭群聚8人感染，市府在安南區設立2處篩檢站，至今共篩檢3996人，目前的檢驗結果全都是陰性，僅剩今天的954件及少數報告尚未出爐。市府衛生局局長許以霖認為，此舉顯示該家庭群聚感染並沒有擴散，疫情暫時告一段落。

市長黃偉哲30日上午特別前往安南果菜市場感謝成大醫療團隊、衛生局、警察局及果菜市場人員為防疫共盡心力，讓篩檢能夠快速落實，避免感染鏈擴大。

黃偉哲表示，因應安南家庭群聚案，市府特別在2個地方開設篩檢站，一在安西自辦重劃區免費公有停車場，請確診個案的社區及鄰里居民來篩檢；二在安南果菜市場進行大規模篩檢，28日篩檢1070人，29日篩檢1485人，今天篩檢802件，連續3天篩檢近4000人，展現台南的醫療量能，對社區或果菜市場清零有很大的幫助，目前出來的PCR篩檢結果皆為陰性，其餘報告陸續出爐中。

衛生局長許以霖也認為，目前安南區家庭群聚感染事件確診者，經過中央實驗室病毒基因定序後，確定為英國變異株，為盡速找出社區內潛在感染源，市府匡列212位接觸者進行PCR採檢，採檢結果194人為陰性，18人報告尚未出爐，另擴大匡列與確診者住家同社區的41人，PCR全數陰性，再加上2處篩檢站至今PCR篩檢結果全為陰性，因此安南區的家庭群聚案目前應該暫時告一段落。

儘管台南從28日起連續3天「嘉玲」，但黃偉哲仍呼籲民眾不可掉以輕心，若有察覺自身或親友出現身體不適或呼吸道症狀都須提高警覺，並聯絡衛生所進行快篩，市府也會提供部分快篩試劑給第一線的醫療院所協助檢測，幫助醫師在最短的時間內判斷與轉介，避免疫情傳播擴散。