台灣2家醫材廠商達亞與萊鎂醫引進美國盧西拉（Lucira）公司開發的新冠病毒核酸檢測試劑，今天宣布本月開始交貨企業用戶，竹科電子廠是大宗。

兩款居家核酸快篩預定於下週在藥局上架，通路端未稅的售價都是1800元。

達亞表示，目前食藥署已核准多款居家快篩試劑，依照檢驗技術，主要有「抗原」快篩試劑與採用實驗室「PCR」技術的核酸檢驗試劑。

抗原快篩試劑大多是利用側向流體免疫層析法檢測體內是否含有新冠病毒的抗原，若檢體中含有新冠病毒蛋白抗原流經膠體抗體層時，可以識別新冠病毒抗原的單株抗體會認出而與其結合在一起，最後依試劑的檢測線來判定是否確診。

萊鎂醫執行長陳仲竹表示，核酸快篩最主要功能是把潛在隱形傳播者抓出來，適用於確診個案密切接觸者的同住成員、醫護人員與長照機構員工、高群聚工作場所如企業或工廠人員等。

達亞和萊鎂醫引進的皆是盧西拉的新冠病毒核酸檢測試劑，因引進的公司不同，因此商品名稱不同。達亞的是「確可易」，萊鎂醫為「萊析樂」，其採用的是「PCR」技術的RT-LAMP恆溫式圈環形核酸增幅法。

達亞表示，家用核酸檢測試劑的靈敏度高，相較於家用型抗原快篩多針對患者症狀已出現時，且患者其所含病毒量要夠多，才可篩檢出來其已受感染，核酸檢測試劑對新冠病毒偵測靈敏度相較於抗原檢測試劑表現佳。

達亞表示，第一批引進10萬套，本週貨才剛到，明天將開始出貨予企業客戶，目前以竹科電子廠來接洽的最多，後續會視銷售情形考量向原廠追加訂單。

萊鎂醫表示，核酸檢測試劑目前以企業需求為大宗，同時也已經與3家連鎖藥局進行洽談，目前還在協商階段，預計最快下週開始在藥局上架。