高雄市長陳其邁痛批新北疫調疏漏，造成高雄出現家族群聚感染；恩主公醫院昨澄清，高雄個案不在匡列對象，且疫調指引皆按照中央規定，醫院今上午再重申，醫護同仁需承擔照顧確診病人的風險壓力，無時不戰戰兢兢，醫院的立場和高雄市政府一致，面對看不見的敵人病毒，不分地域齊心抗疫，所有指教都會虛心接受。

恩主公醫院表示，新冠肺炎疫情已蔓延，恩主公醫院全體同仁，努力在工作崗位上奮鬥，為民眾的健康把關。自5月起疫情演變成社區感染，雙北地區首當其衝，恩主公醫院的每位同仁面對狡猾未知的病毒沒有太多猶豫的空間，只能鼓起勇氣勇敢面對。

恩主公醫院表示指出，這段時間醫護同仁需承擔照顧確診病人的風險壓力，無時不戰戰兢兢，現在最重要的是讓我們能專心對抗新冠病毒，保護我們的工作同仁、病人及社區民眾安全與健康。

恩主公醫院強調，這是一場長期的戰役，我們的立場和高雄市政府一致，面對看不見的敵人（病毒），我們不分地域齊心抗疫。任何對恩主公醫院的指教，我們都會虛心接受，全體同仁努力在工作崗位上，照顧病人，給病人最好的醫療服務。全島共同防疫不分彼此，一起努力。