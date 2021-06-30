新北市板橋區某診所醫師因曾與確診者接觸，昨（29）日被通知快篩，結果呈陽性，隨即進一步送往PCR檢測；疫調人員獲悉，立即匡列曾與醫師接觸者，除診所工作人員、家屬9人外，往前調閱14天內曾到診所看診病人，赫見人數竟高達600餘人，疫調人員當場嚇傻，連夜緊急造冊；所幸今天上午該名醫師PCR報告為陰性，暫時解除警報，但仍須做第2次PCR確認，目前居家隔離中。

據了解，本月初1名在中和區某電子廠工作的病人到診所看診，28日該病人新冠肺炎確診。29日中午診所醫師接獲通知快篩，醫師至江翠快篩站檢測，現場測得陽性反應，遂進一步送PCR檢驗，並安排防疫計程車將醫師送返居家隔離。

疫調人員接獲通報，初步先匡列與醫師曾接觸者，向診所調閱往前14天曾接受醫師看診的病人資料，下午診所傳來資料，疫調人員一見，當場嚇出一身冷汗，人數統計竟高達600餘人。疫調人員驚說，萬一這位醫師確診，恐怕連市長都會頭痛。

疫調人員立即著手造冊，夜半才將600多人列冊完畢，所幸今天上午傳來好消息，該位醫師PCR報告為陰性，暫時解除警報，但仍須等候第2次PCR結果，才能確認已無疑慮。

據了解，該間診所兼看小兒科、耳鼻喉科、皮膚科，在當地頗為知名，該位醫師本身為業主，雖雇有另名醫師輪診，但主要還是該位醫師負責看診，所以才有一次匡列600多人的情況。