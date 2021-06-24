為讓有限疫苗發揮最大成效，中央訂立疫苗接種對象順序，國民黨議會黨團及前立委謝國樑今天呼籲，應將3331位基層鄰長也納為接種對象。

國民黨基隆市議會黨團書記長張芳麗表示，基隆市目前確診率及死亡率都是全國前幾名，顯示疫情令人擔憂，除了醫療、警務消防、清潔外，協助基層民政工作也是高風險對象，她說，目前基隆市透過民政系統，由鄰長於第一線發送疫苗施打通知給各家戶長輩，若鄰長沒有接種，反而變成防疫破口。

前立委謝國樑指出，日前有里長向他反應，里民確診住院期間，得和鄰長消毒染疫者住家及周遭環境，同時還要挨家挨戶宣導防疫措施，以及安撫民眾不安的情緒等，工作內容繁雜。

謝國樑說，基隆市共有3331位鄰長，而其中有許多鄰里長已符合接種資格，但並未被列為施打對象，因此呼籲市府能從防疫的角度著眼，讓鄰長也能接種疫苗。

國民黨基隆市議會強調，在疫苗不足條件下，接種對象應考量實際需求而安排先後順序，目前基隆市政府已規畫將計程車司機、外送員等納入7月接種對象，而每天和民眾接觸的鄰長也應該被保護，呼籲政府提供他們足夠的保障，讓鄰長可以安心推動防疫工作。