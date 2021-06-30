下波高齡接種將於7月2日開打，桃園市府30日宣布79歲以上長者若想「補打」疫苗，除洽合約醫院診所預約外，接種日中午11點後可至社區接種站施打，但不少里長抱怨28日宣布不開放接種站30日卻又突然開放，大罵市府「朝令夕改」

市府於28日原宣布上一輪接種對象可至醫院、診所及衛生所預約施打，但30日市府卻突然開放接種站於11點後也可施打，有里長在臉書抱怨，28日就向衛生局爭取但市府態度堅決不行，結果30日政府確有突然改口開放，大嗆政府不要當「豬隊長」，呼籲市府施作方法、流程應想好再公布。

因應原28日市府宣布上一輪接種對象應至醫院、診所及衛生所預約施打，有里長表示，這幾天已讓很多民眾至相關合約院所掛號，但現在改開放接種站，又需要再向里民解釋，里長直呼「苦不堪言、解釋不完」、「公告臉書都寫了，不被罵翻才怪！」強調基層深受朝令夕改之苦。

對此，桃園市衛生局則表示，30日之所以宣布開放上一輪接種者可前往接種站施打，主要是因為有民眾表示希望就近接種，減少交通不便，衛生局也補充，雖開放上一輪接種者前往施打，但須於7月2、3、4日等接種日11點後才可前往施打，且資格限定「桃園在籍」長輩施打，並非全面開放。