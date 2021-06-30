高雄市政府規劃7/1開始施打莫德納疫苗，類別包含尚未接種的75歲以上長輩，為讓子女安心並有效率的讓長輩接受疫苗接種，由高雄市副市長史哲邀集市府各局處，以分里分時分地點不群聚的原則，積極規劃安心補打接種站的服務，更連夜架設「75歲以上長輩安心補打時間與接種站查詢系統」，讓市民可以不用預約、不用掛網搶名額，動動手指五秒便能掌握接種時間地點 。

鑒於近日有印度變種病毒的隱憂，再加上國人對於莫德納疫苗的期待，史哲表示，評估此波疫苗接種率將會暴增，由今日新北市疫苗接種預約大塞車、台中市AZ疫苗不夠打等狀況即可窺見。

史哲偕同副秘書長王啓川及市府各局處開會研商，以里別進行分時分流的規劃，降低群聚發生的可能，並運用具備兩星期施打疫苗經驗的接種站，來作為補打疫苗的站點，讓75歲以上長輩可以不用預約、也不用在現場等待，即可迅速且安心地完成接種。

而為讓子女可以迅速掌握並安心的安排長輩補打事宜，史哲、王啓川也和研考會主委蔡宛芬及資訊中心連夜趕工，完成「75歲以上長輩安心補打時間地點查詢系統」 （ https://vaccine.kcg.gov.tw ）。

史哲表示，長輩或家人只要利用手機查詢，動動手指五秒點擊戶籍所在區里，即可得知補打時間地點，不用預約、也不需攜帶通知單，即可順利於7月1日至4日間完成疫苗補打。

史哲也呼籲，防疫就是和病毒和時間在賽跑，呼籲75歲以上的長輩可自行或請家人上網查詢補打時地，72至74歲的長輩也再次查看通知單，請長輩們攜帶身份證和印章，務必於指定時間、地點儘速完成疫苗接種，讓自己放心，也使家人安心。