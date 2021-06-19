大陸女星胡靜42歲外貌保養得宜，過去在電視劇《孝莊秘史》飾演蘇茉兒一角，廣為台灣觀眾所知，前陣子更因為參加大陸綜藝《乘風破浪的姐姐2》人氣攀升。14年前嫁入馬來西亞豪門的她，近日與倪妮等女星出席珠寶展，罕見的性感打扮引發熱議，還被網友發現她似乎不小心春光外洩了。

胡靜近日以一襲黑西裝外加Bra外露的帥氣造型出席珠寶展，更罕見露出了她結婚以後難得一見的好身材，獲粉絲驚豔大狂讚「哇好美」、「老婆！這樣的衣服可以多穿穿」、「媽呀，我不會誇，直接美哭」。

胡靜bra外穿放送性感好身材。(取自胡靜微博)

只是胡靜難得的性感打扮，卻在拍照過程中不慎出包，黑色Bra包不住她胸前渾圓，導致胸部直接掉出來「南半球」全看光，此景也讓網友看傻直呼「掉出來了」、「大家都在看球吧」、「天啊，我看到什麼了」、「跟她以前形象不太一樣」。

胡靜不慎洩春光。(取自網易娛樂)

大陸女星胡靜出道20多年，演過《孝莊秘史》、《康熙秘史》、《人民的名義》等多部電視劇作品，2008年更因嫁給大馬富商朱兆祥，朱兆祥不久後受封拿督，她也因此成為大陸第一位拿汀。不過胡靜受訪時也說過，其實她很討厭被叫豪門闊太，認為她不是嫁入豪門，只是嫁給自己喜歡的人。