台中市15日起開放85歲以上長輩，施打AZ新冠肺炎疫苗，其中塗城國小快打站，穿著黃背心的老師，協助長者到注射區，幫忙翻譯醫生的專業術語。（塗城國小提供／黃國峰台中傳真）

台中市15日起開放85歲以上長輩，施打AZ新冠肺炎疫苗，其中塗城國小快打站，設置博愛區，椅子中間擺上長桌，讓長輩坐椅子外，手可扶著桌子。（塗城國小提供／黃國峰台中傳真）

台中市15日起開放85歲以上長輩，施打AZ新冠肺炎疫苗，其中塗城國小快打站，穿著黃背心的老師，協助長者填資料。（塗城國小提供／黃國峰台中傳真）

台中市85歲以上長輩，15日起可施打新冠肺炎疫苗，大里區快打站，15日上午專責為85歲以上長輩接種疫苗，其中塗城國小擔心老人家不會填資料、不會用手機掃實聯制，校方貼心派出老師來幫忙，更準備「博愛區」讓長輩安心坐，貼心服務讓老人家「揪感心」。

中市大里區有四所學校支援快打站，市府請求校方能提供人力協助引導、交通指揮等，不過塗城國小協助的老師更進一步，校長劉淑秋表示，由於現場狀況很多，不少老師多做了一些，比如有家屬雖陪同老人家來接種，卻連寵物也牽了過來，這時只好請家屬在外面照顧寵物，由老師代勞，攙扶著老人家到注射區就定位，接受「宇美町式」疫苗接種。

還有，因為有些85歲以上老人家是自己過來、或者有家人陪同，但陪同的人也都有年紀了，一些資料不會填，如疫苗接種卡、身體健康同意書、評估表等等、或者不識字，老師們也會主動幫忙填，還有手機也不太會用，一到校門口，就要掃實聯制QRcode，也都是老師們幫忙指導完成。

劉淑秋接著表示，針對一些老人家，不耐久坐，校方還貼心準備「博愛區」就是在兩排座椅中間，再排一張桌子，讓長輩可以扶著，預防跌倒，也比較安心。

劉淑秋表示，上午專責服務85歲以上長者，下午才開放醫護、醫事、警察、消防、高風險接觸者等第一類至第六類人員，之前接過的警消人員，一個上午約接種500人，而85歲以上長者，整天約只接種300個，整天下來秩序良好。