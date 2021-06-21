更新內谷12:52) 高齡95歲的台南市蔣老太太，17日接種AZ疫苗後，20日晚間陳屍北區家中浴室，家人懷疑可能是施打疫苗致死。不過，檢警21日上午相驗，並詢問家屬有關死者身體狀況及疫苗施打後的反應，初步認定死者是泡澡時溺斃，死因為意外，對此家屬沒有意見。

據死者的兒子說，母親平日身體健康，日常活動都可以自理，雖然獨居在家，但2名兒子幾乎每天都會輪流回家照顧。母親17日接種疫苗後，18日曾因疲勞酸痛在家跌倒，他還拿止痛藥給母親；20日母親在浴室上廁所後，可能在舀浴缸內的儲水準備沖馬桶時突然昏倒，頭部浸泡在浴缸內死亡。

死者的兒子表示，母親年紀大了，人也走了，雖然讓人覺得可能與施打疫苗有關，但不希望解剖，讓母親安心地走。對於檢警相驗認定是泡澡意外溺斃，他們沒有意見。

據了解，扣除此案後，目前台南市累積有3起疑似施打疫苗死亡案例。市長黃偉哲呼籲，最近長者施打疫苗後，家屬應該密切注意打完後的狀況，盡量不要獨留長者在家，以免發生憾事。