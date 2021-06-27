基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬依死者特徵交叉比對後，發現線索。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

屏東縣2016年於車城海岸發現一具女屍，因女子身上無證件，未能辨別身份，縣府最終以無名屍埋葬，5年後，基隆市政府警察局從無名屍遺留的一串鑰匙中找到線索，確認死者為桃園籍張姓女子，讓張女能落葉歸根，與家人團聚。

據了解，屏東縣警察局2016年在車城海岸發現一具女屍，因長期浸泡海水，身體腫脹腐爛無法採證辨識，又無遺留證件，警方調閱監視器也沒有任何收穫，只能以無名屍公告協尋，因無人認領，由屏東縣政府以無名屍埋葬於車城鄉無主墓區長達5年之久。

經基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬依死者特徵交叉比對後，發現無名屍遺留的一串鑰匙中，有一把上頭貼著「苓雅鎖印行」，因此，開始鎖定高雄苓雅地區失蹤人口，於今年4月間比對出1名桃園籍年約36歲張姓女子曾在苓雅區租住，特徵與無名屍相當接近，於是重啟調查。

果真為案件露出一線曙光，警方循線聯繫到張女的家屬，其妹妹接到通知後，願意採集檢體測試，由法務部法醫研究所比對DNA，結果顯示吻合，確認該無名屍就是失蹤長達5年的張女，6月22日經屏東地檢署檢察官確認身分開具相驗屍體證明書，順利為無名屍正名。

6月27日家屬持檢察官開具的相驗屍體證明書至分局辦理撤銷張女身分不明及失蹤人口紀錄，辦理時，許耀彬得知家屬家境貧困，無力負擔遷葬費用，經家屬同意後，轉介「中華民國善願愛心協會」協助免費殮葬，協會與家屬達成共識，擇日至屏東無主墓區為張女起掘、火化及晉塔安奉。張女妹妹感謝警方協助，讓離家5年的姊姊不再是無主孤魂，彌補心中最大的遺憾。