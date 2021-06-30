新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心宣布全台三級警戒延期至7月12日，，隨著Delta病毒進入我國社區，疫情危機仍未解除，對於8月28日將舉行的公投，民眾黨立委張其祿今再度呼籲中選會，若維持原定日期舉辦公投，除相關工作準備不易外，對於我國防疫仍是一大隱憂，中選會應就整體防疫進行最適當的考量。另外，張其祿研擬提案修法，將公職人員選舉罷免法有關選舉延期規定納入公民投票法。

針對公投是否應針對疫情考量延後舉行，張其祿表示，早在年5月13日立法院內政委員會質詢，希望中選會能夠超前部署，中選會主委李進勇當時回覆，投票日若遇不可抗力事件除可以依據總統發布緊急命令方式為之外，就法律上，也能依公職人員選舉罷免法第六十六條進行延期，且也有相關執行子法可準用於公投程序。

張其祿認為，在疫情變化難以掌握狀況下，準用相關法規儘速公告延期，當屬緊急舉措，不過，因應此波疫情等不可抗力因素，凸顯公投程序應有明確法規依據，為讓各地選務機關能有所依循，下會期將提出修法，明確將公投日前或投開票當日，發生或可預見將發生天災或其他不可抗力情事，致不能投票或開票的情形進行規範。

張其祿提到，民眾黨團早在本屆第二會期就提出公投法第23條修正案，將「公民投票日」與修憲公民複決的程序明確獨立，並為投票日當日的不可抗力狀況提供依據，彈性變更公投日程，該案至今仍在立院依讀程序，尚未進行審議，因應疫情因素，下會期將提出更新提案，確實建立未來類似情況再次發生的法規。

張其祿呼籲，目前正是全國防疫關鍵時刻，政府機關在公眾活動舉行上應慎重考量國人建立病毒群體保護力的情況，勿使公眾活動在欠缺防疫保護措施下成為防疫漏洞。