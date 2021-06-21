台中市長盧秀燕21日宣布，6月24、25日兩日上午，將開放77歲至79歲長輩於全市64處快打站接種疫苗。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市19、20日開放80至84歲長輩、鄰長施打疫苗，市長盧秀燕21日再宣布，6月24、25日兩日上午，將開放77歲至79歲長輩於全市64處快打站接種疫苗，明日（22日）將開始由里鄰長發放施打通知單，請民眾依單上時間及地點到站接種。

台中市政府今日下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，盧秀燕表示，上周末（19日）開放80至84歲長輩、鄰長施打疫苗，共施打2萬8809人，目前台中市疫苗還剩2萬多劑，一部分作為本周臥床失能7至8級的長輩到府施打，另一部分作為醫療院所供1至5類及第二劑預約施打，為讓珍貴的疫苗妥善使用，本周將開放台中市77歲以上長輩及67歲以上原住民長輩接種。

盧秀燕指出，台中市符合資格的長輩約3.5萬餘人，將同步於全市64處快打站施打，6月22、23日將由里鄰長發送施打通知單，長輩無須提出申請或預約，請長輩和家人在家等待，收到通知單後按單上的時間和地點接種即可。