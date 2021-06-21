北市福華路96歲朱姓老翁16日上午接種疫苗、傍晚猝死，家屬表示，老翁接種後臉色發白，表示自己身體不舒服要在房間休息，直到傍晚感覺受不了，家屬立即通知救護車，但救護人員趕到場前，老翁就已死亡，家屬上周同意解剖，了解是否與疫情有關，士林地檢署訂於22日進行解剖釐清死亡原因。

16日，朱姓老翁經由家人陪同，前往接種AZ疫苗，打完以後就表示身體不舒服，家屬一度懷疑長輩曾有心臟瓣膜方面問題，讓老翁在房間休息，直到傍晚感覺情況嚴重，立刻通知警消，救護人員到場前已經沒有呼吸，家屬同意放棄急救。

疫情中心表示，截至20日止，接種疫苗後死亡全台累計67例，75歲以上則有55人，全台共有9人進行司法相驗，解剖遺體，死因多與心血管疾病、慢性病有關，與接種疫苗無關連。副市長黃珊珊則表示，老翁死因可能因疫苗而受害，衛生局也展開協助申請救濟的程序。

家屬同意解剖後，士林地檢署安排明進行解剖，不過，確定死因將待檢體送化驗後，數日後，才會提出相驗屍體報告書，無法馬上得知死亡原因是否因血栓或與注射疫苗有關。