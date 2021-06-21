新竹縣21日第二波AZ疫苗，以82到86歲施打對象，因各縣市長者接種後，陸續發生死亡案件，加上莫德納疫苗抵台，讓民眾對施打AZ疫苗普遍產生疑慮，觀望想打莫德納，衛生局只能調降75歲以上民眾接種AZ。

長者接種AZ後猝死頻傳！莊人祥曝「可能原因」：不管打哪牌疫苗都一樣

殷東成說，新竹縣第一波獲配13000劑AZ疫苗，以87歲以上長輩和一到三類從15日開始施打到20日，16日竹東發生97歲老婦猝死案，加上各縣市也發生類似情形，各衛生局和醫院施打率就有點下降。

衛生局統計新竹縣第一波疫苗施打率有94.6％，87歲以上約6500人有4322人接種AZ，施打率65.5％，疫苗剩下705劑。

殷東成說，新竹縣接種疫苗都是造冊後發通知單，依年齡層施打，分散人流，減少群聚，第二波獲配8500劑加剩餘共9205劑，21日起請82到86歲民眾和一到三類接種，但各衛生所接種情形並不踴躍。

民眾對打AZ疫苗有疑慮，除了「打AZ可能會死」的訊息傳播外，更在觀望是不是要等等，接種莫德納疫苗會比較好，到下午2時許，接種疫苗的人數只有181人。

殷東成說，預期第二波施打率可能不高，決定下降接種年齡到75歲以上，將陸續發送接種通知單。

他不諱言有不少民眾詢問何時可打莫德納疫苗，認為250萬劑莫德納進口後，按照中央第一波配發的比例，半月後可能獲配2萬6千劑，至於哪個年齡層能接種莫德納，還要看整個施打狀況。

新竹縣若獲配莫德納，未按照通知單施打AZ疫苗的長者能接種嗎？殷東成說，長者施打般苗是保護身體，沒有逾期不能打的問題，只能說是「延後接種」，在中央沒有明確規定下，還是可施打莫德納。