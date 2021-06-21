雲林縣21日進行80歲以上長者施打AZ疫苗，但受全台長者施打疫苗後不斷傳出猝死影響，加上雲林上午下大雨，施打率不到2成，縣政府因此緊急通知下午施打年齡下修至75歲，經統計總施打人數約7000人，占75歲至84歲人口4萬3189名的1成6。

雲林縣80至84歲人口為2萬820名，75至79歲人口2萬2369名，21日開打AZ疫苗，全縣20個施打站共施打約7000人，其中以80至84歲者占大多數約5000名，75至79歲者偏少，可能是因為臨時通知而沒有空前來施打。

1名84歲長者表示，雖然傳出施打AZ疫苗後猝死情況，但還未確定是與疫苗有關聯性，施打疫苗還是相對有保障，因此最後決定前來施打，但打後會更小心自己的身體情況，並請家人隨時留意有無異狀。

張麗善表示，20日美國贈送的250萬劑莫德納疫苗抵台，對解決目前的疫苗荒有如及時雨。但到目前為止，台灣取得的疫苗數量，離達到群體免疫覆蓋率目標還很遠，且似乎都是靠日本與美國捐贈，實在難以掌握這批疫苗打完後，何時才會有下一批疫苗，希望中央政府能加速疫苗採購。

張麗善說，因應250萬劑莫德納疫苗到位，中央指揮中心預計擴大第7類對象及年齡層往下至65歲以上之族群，孕婦也將列在優先施打名單，只要符合優先順序，可自行選擇打AZ或莫德納疫苗，屆時雲縣府將配合於第1時間進行施打作業，讓鄉親即早免疫。

雲林縣衛生局推估今年縣內孕婦約4367人，針對孕婦是否施打疫苗，台大雲林分院主任徐明洸指出，目前疫苗對於孕婦的安全性，尚需評估孕婦本人暴露風險、告知打疫苗可能風險與罹病可能風險前提下，跟孕婦討論是否施打疫苗，再由醫師評估。