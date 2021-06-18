在電視台擔任臨時演員的張姓男子，今年1月騎機車經過警方設立的酒測攔查點，他拒絕受測離開被罰18萬元，張男提行政訴訟，並辯稱「沒看到」攔查點，台北地方法院佐以警方蒐證畫面，認定他卻惡意逃避攔檢，駁回他的請求、須罰18萬元。可上訴。

張男提告表示，他有智力、注意力等皆較一般人為低落的病症，因為這些不可歸責因素，導致他錯過警方設置酒測臨檢站，且他害怕突然變換車道及臨時停車恐生交通事故，因此方未停車受檢，並非故意拒絕或躲避臨檢。

張男說，今年1月11日（違規事件前一天）晚上，他參加電視台新戲拍攝並擔任臨時演員，於工作時間斷無可能飲酒，故他並非因飲酒而故意拒絕或躲避臨檢，因非出於故意或過失而不依指示接受稽查，應不予處罰。

北院行政訴訟庭法官審理後認為，依據警方蒐證畫面發現，張男可注意到員警大動作指示要求停車受檢，卻還持續加速駛離，如此客觀上「加速」駛離行為就是根本、絕對地故

意、惡意的逃避員警攔檢之指示。

法官表示，張的行為還可能肇致撞擊現場員警或其他配合攔檢車輛之危險，他僅自私地在意逃避路檢，確致行車安全於不顧，故意違規之主觀歸責明確，駁回他的請求，北市交通事件裁決所裁罰18萬元沒有違誤。