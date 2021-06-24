等不到疫苗來台，飛關島最快！關島觀光局日前宣布，開放外國旅客可以前往關島打疫苗，鳳凰、雄獅兩大旅行社隨即開賣行程，不到兩天已突破千人預約，甚至7月6日的首發團已經沒名額了，需要排候補，讓好久沒生意的旅行業士氣大振。

關島觀光局推出的套裝行程「Air V＆V Guam USA」結合接種疫苗與度假2大概念，消息傳出之後，旅行社即接獲不少旅客洽詢，其中又以家庭、個人需求居多，長榮、華航兩大航空公司都有關島航權，甚至傳聞台灣虎航、星宇都躍躍欲試。

雄獅這次開出7月6日、7月10日、7月14日及7月18日4個航次，目前首發團選住關島NIKKO飯店機加酒5天4夜、關島TSUBAKI飯店機加酒5天4夜都滿了，僅剩最貴的關島DUSIT飯店機加酒5天4夜剩下1個位置，不過3個行程都是5萬元有找。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍指出，首班機先由長榮航空打頭陣，後續預估華航也會依市場需求復飛，對關島看得比先前帛琉泡泡好，一是關島官方政策支持，疫苗可以直接在飯店施打，其次飛行時間僅需3.5小時，票價也比直接飛美國低。

鳳凰旅遊總經理卞傑民說，鳳凰獲訊後隨即成立專案小組，規劃五天四夜「關島機＋酒」套裝產品，目前採預售模式，主打7月6日、7月10日以及7月14日三個航次，馬上就接到客戶下單預購，讓第一線的旅遊從業人員感受到許久未見的曙光。

鳳凰旅遊補充，22日上架產品後，一天之內就有約200旅客報名，昨天則約有100人，以1個航次170人，共3個航次約510人估算，訂單已達6成滿。在鳳凰的官網上，目前7月6日、7月14日兩個航次的A團都暫滿，需要排候補，買氣顯然相當旺。