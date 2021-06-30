面對疫情，7月28日至30日的大學指考會如期舉行嗎？教育部長潘文忠今天表示，指考的8000多位試務及監考人員會在7月初完成施打疫苗，並會以最高規格的防疫讓考生順利完成考試。同時，對於確診無法參加考試的考生，招聯會會在7月14日公布補救方案。

今年指考原本7月3日至5日舉行，有4.1萬多個考生報考，但因為疫情因素，延到7月28日至30日辦理。不過目前疫情發展仍難測，7月底的指考是不是能舉行，考生及家長非常關切。

潘文忠今天表示，當初將考試時間延到7月28日至30日，就是為了讓考試順利舉行而準備。今年會以最高規格的防疫來進行指考，除了8000多個試務及監考人員會在7月初完成接種疫苗外，每個試場的考生人數也從42人降為20人，在中午休息時間，考生也要用隔板隔開來用餐。

潘文忠說，今年指考，會提供隔離試場給居家檢疫、隔離及自主健康管理的考生應試；如果是確診考生，則不能參加考試，招聯會在7月14日公布補救辦法，讓他們可以升學。

這一波疫情來得又快又猛，教育部雖然有提出紓困計畫，但仍有部分師生受疫情影響卻未被照顧到。潘文忠說，教育部下一波將對領取時薪的師生進行補助，包括兼代課、教育支援人力、社團指導老師及參與建教合作的學生等。

此外，教育部之前對私幼、補習班及課後照顧中心雖然有紓困，但卻是杯水車薪，很多業者面臨倒閉。潘文忠說，將提高業者的貸款額度到600萬元及短期資金周轉1000萬元，另還會補貼他們貸款利息至多5.5萬元，以協助他們度過難關。