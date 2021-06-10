民進黨籍原住民立委陳瑩去年在立法院質詢時，痛批原住民為題材的國片《卡卡囌卡卡衝》涉及歧視，是「噁心爛片」，應全民抵制，引發導演朱鳳崗、監製謝明宏不滿，怒告陳瑩妨害名譽。台北地檢署認為，陳瑩是評論國片內容，未損害2人名譽，10日處分不起訴。

《卡卡囌卡卡衝》去年11月27日上映，引發不少反彈聲浪，外界認為該片對原住民充滿歧視與刻板印象。由於該片是由政府補助輔導拍攝，陳瑩12月3日在立院內政委員會上質詢文化部和原民會時，怒轟該片是「本年度最噁心的爛片」，希望全民一起抵制。

朱鳳崗、謝明宏當時面對批評聲浪感到相當沮喪，強調電影並未對原住民有輕視、攻擊及侮蔑的意思，並認為陳瑩質詢的言論，已損害他們的名譽，2人先後至北檢提告妨害名譽。

檢察官勘驗陳瑩質詢內容後，認為她只有評論電影的內容，並未針對朱鳳崗、謝明宏2人批評，因此依罪嫌不足，處分2人不起訴。

(中時 )