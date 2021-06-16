學甲警分局長翁誌宏（左）親自到施打疫苗會場替長者導引服務。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市85歲以上長者15日起可接種疫苗，學甲區在華宗路綜合體育館施打，將軍區及北門區則規畫在當地衛生所。學甲警分局波麗士也站在第1線，關心疫苗施打站的長者，並適時支援工作人員，讓現場長者及家屬們，紛紛大讚「揪甘心！」

學甲警分局長翁誌宏這2天到場關心長者接種情形，提醒長輩接種後須休息觀察30分鐘，並留意後續身體狀況；如有任何問題，都可隨時反應給現場工作人員。若長者有需要攙扶或輪椅推送者，員警及相關人員熱心地提供服務。

翁誌宏表示，區公所及衛生所人員因忙於疫苗接種及聯繫等事宜，現場人力吃緊，8旬以上長者幾乎是由家屬開車接送，警察同仁在現場協助長者上、下車及進場接種疫苗，並即時疏導車輛停放秩序，讓現場動線更為順暢、便利。

日本贈台的124萬AZ疫苗，台南市分配5萬6000劑，15日針對第一批施打對象85歲以上長者、75歲以上領有或具有重大傷病卡及原住民身份開打，市民不用預約、不用排隊，由市府造冊通知。