新冠疫苗接種率新北目前約4成，新北市今日再添6例接種後死亡的案例，其中最年輕是名45歲歲女性且無慢性病史。衛生局長陳潤秋表示，這些死亡個案主要有來自機構、洗腎中心與長者，都是施打完3到5天後身亡，都沒有當天出現反應，死亡原因待釐清。新北死亡案例已達27例。

衛生局表示，今日新增個案包括板橋區76歲女性，16下午接種，患有多重慢性病，17日到18日正常作息，19日下床時疑似有跌倒，下巴及腋下挫撞瘀青，20日早上死亡。

另外還有永和區通報93歲男性，16日接種，患為多重慢性病，16日到19日出現疲倦感，20日早上死亡。

而泰山區通報86歲女性，16日上午接種，患有腎臟疾病、行動不便，17到18日全身無力及倦怠感，19日在醫院洗腎時昏倒緊急送急診急救，20日凌晨死亡。

還有鶯歌區通報45歲女性，在精神護理之家16日上午接種，18日出現發燒，無慢性病，18日到19日正常作息，19早上意識不清送急診後死亡。

還有三峽區通報78歲男性，15日下午接種，患有多重慢性病，17日到18正常作息，19日早上死亡；新莊區通報78歲男性，17日下午在洗腎中心接種，身患有腎臟疾病，19日出現血壓低，下午死亡。