針對高雄市長陳其邁日前指出，公費疫苗採隨機接種，強調不管哪種疫苗都有超過90％保護力。對此，國民黨高雄市議員黃紹庭直批，「隨機接種」是在玩俄羅斯輪盤嗎？沒有讓長者們有選擇疫苗種類的權利，讓不少港都的長輩與其子女們大失所望！

陳其邁近日在防疫會議表示，公費疫苗都是現場隨機接種，不管哪種疫苗都有超過90％保護力，重點是降低重症率，疫苗打好打滿才能建立群體免疫。

「疫苗不是樂透不該隨機接種！」黃紹庭認為，應該支持讓長輩選擇疫苗注射，選擇疫苗是人民最卑微請求，他向陳其邁喊話生命不能「校正回歸」，「隨機接種」是要高雄人用運氣防疫嗎？

黃紹庭指出，截至今天為止，全台已經有95位長輩在施打AZ疫苗後，不幸猝死身亡，讓很多長輩對於AZ疫苗的注射擔心懼怕，施打意願大幅度降低。原本指揮中心出於善意，選擇將對病毒抵抗力較弱的高齡年長者列為公費接種優先施打對象，怎麼突然變成了天人永別的一針？不但傷透了家屬的心，也讓長輩們「聞針色變」！

黃紹庭直說，遺憾的是，「暖男」陳其邁市長卻公開表示，高雄市的疫苗注射還是要以AZ疫苗與莫德納疫苗進行「隨機接種」，市府並未從善如流，沒有讓長者們有選擇疫苗種類的權利。

黃紹庭表示，難道上周高雄才剛發生有9旬老翁打完疫苗後送醫不治猝死，家屬們在醫院哭喊著要見市長的事情，邁邁市長忘記了嗎？還是說，現在也要「逆時中」，違逆陳時中部長尊重民眾選擇疫苗品牌的政策承諾？