全台疫情持續延燒，三級警戒自5月19日延長至6月28日止，陳秉立（阿翔）停工在家每天與兒女朝夕相處，除了要兼顧孩子興趣及課業，天天絞盡腦汁DIY新花樣，日前還被本刊目擊來回奔波松山區舊家、疑似新家的中山區住宅，行程滿檔。

本刊調查，該中山區建案屋齡9年，從今年初最近一筆的成交紀錄看來，房價含車位落在4千多萬元，每坪約85萬元。對比阿翔在松山區的另一住處「松菸墨香」，每坪超過百萬元，疑似新家的建案房價較低，卻擁有很好的學區和較大的生活空間，更有利於孩子的成長。

因疫情警戒升級，浩角翔起和顏永烈（左）主持的《鬧著玩》忍痛取消2周年環島感恩活動，團隊收入同樣出現窘境。（圖／翻攝自鬧著玩娛樂臉書）

往年尾牙季平均能接到10場邀約的浩角翔起，今年初受疫情影響，活動全部取消，不過隨著疫情趨緩，他們與《食尚玩家》班底顏永烈打造的網路節目《鬧著玩》，也因點閱率成長，吸引不少廠商上門合作，營運逐漸穩定。加上浩角翔起主持的外景實境節目《綜藝新時代》，改走職人體驗型態後，收視屢開紅盤，日前更宣告加入新血「籃籃」，未料就在一切步入正軌之際，又碰上新冠肺炎升溫攪局。

自全台進入第三級警戒後，居家防疫的阿翔也閒不下來，嚴格執行「停課不停學」的原則，對孩子的教育相當上心；先前Grace受訪時就透露，阿翔在家負責扮黑臉，絕不容許孩子沒在規定時間內把作業完成。此外，阿翔更成立個人影音頻道「今天翔什麼」，分享一家五口的天倫之樂，甚至化身「家庭煮夫」，示範連續6天做出不同口味的吐司，搞定小孩的早餐。

為了促進親子關係，同時維持孩子的身心健康，阿翔連夜趕製彈珠台、電流急急棒和套圈圈等夜市遊戲的道具，可說無所不用其極。沒想到他的苦心，只有小女兒「舒芙蕾」買單，讓Grace心疼地直呼：「老闆很用心，但忘了現在小孩很難拐！」

幸好阿翔愈挫愈勇，從他主持的《綜藝大集合》取得靈感，自製一座陽春版足球場，並設計三道關卡，在自家頂樓舉辦「宅在家運動會」，果然讓三個寶貝玩得不亦樂乎，還被網友虧是「被藝人耽誤的道具組」。只是隨著第三級警戒延長至6月28日，阿翔忍不住苦嘆：「我每天早上起來都在想，今天要給小朋友玩什麼，已經想到要沒招了。」

回顧2年前阿翔與謝忻在街頭上演驚天一吻，形象瞬間跌落谷底，女方還一度斷炊，後來靠著零星的通告與業配增加曝光量，才漸漸重新站起來。今年3月，謝忻以7位數的價碼，成為飾品品牌代言人，也重拾音樂長才，與莊敬高職音樂科學生登上國家音樂廳演出，樹立新的事業里程碑。

斷開阿翔2年的謝忻，事業逐漸撥雲見日，感情也有了歸屬。（圖／翻攝自謝忻臉書）

走出低潮的謝忻，自曝現在業配合作滿檔，月收入為30至50萬元，比過去成長2倍以上。不僅如此，她身邊也有穩定交往的對象，對方是比她年長的圈外人，已見過彼此家長，與阿翔早已是兩條平行線。

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